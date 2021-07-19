В России выявили 24 633 случая COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 24 633 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 385 заболеваний меньше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 4357 до 4007, умерли 103 человека. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Красноярский край, Воронежская и Свердловская области, а также Пермский край.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 5 982 766. За последние сутки выздоровели 18 764 человека, за все время с начала пандемии — 5 359 995. За сутки умерли 719 пациентов, за весь период — 149 138.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 190,4 млн человек, более 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (34 млн), на втором — Индия (31,1 млн), за ними идут Бразилия (19,3 млн) и Франция (5,9 млн).