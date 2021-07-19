В России выявили 24 633 случая COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 24 633 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 385 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 4357 до 4007, умерли 103 человека. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Красноярский край, Воронежская и Свердловская области, а также Пермский край.