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В России вновь выявили больше 25 тыс. новых случаев COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:47

В России за последние сутки выявили 25 018 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 98 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 4561 до 4357, умерли 106 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Красноярский край, Свердловская и Воронежская области, а также Крым.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 5 958 133. За последние сутки выздоровели 18 886 человек, за все время с начала пандемии — 5 341 231. За сутки умерли 764 пациента, за весь период — 148 419.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 190 млн человек, более 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (34 млн), на втором — Индия (31,1 млн), за ними идут Бразилия (19,3 млн) и Франция (5,9 млн).

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