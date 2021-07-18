В России вновь выявили больше 25 тыс. новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 25 018 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 98 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 4561 до 4357, умерли 106 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Красноярский край, Свердловская и Воронежская области, а также Крым.