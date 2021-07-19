Почти 70% россиян не готовы вакцинировать детей от коронавируса

69% россиян не готовы вакцинировать детей от COVID-19. По мнению большей части, препарат недостаточно изучен. Данными опроса с РБК поделился портал SuperJob.

Из них однозначно не готовы привить ребенка от коронавируса 37%, остальные 32% скорее не готовы.

Тех, кто точно готов отвести своего ребенка на вакцинацию, всего 8%, а склоняющихся к такому решению — 23%. Эта группа респондентов объяснила, что хочет защитить детей, поскольку они часто контактируют с ровесниками и педагогами.

В ходе опроса выяснилось, что готовых или скорее готовых вакцинировать своего ребенка от COVID-19 больше среди тех, кто сам привился (47 против 17% непривитых). Чаще готовность выражали отцы (36%), нежели матери (24%).

В опросе участвовали 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны.

В конце июня ВОЗ разрешила детям делать прививку от COVID-19. В России уже начались клинические исследования вакцины для подростков 12–17 лет. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация подростков может начаться с 20 сентября.