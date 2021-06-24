ВОЗ разрешила проходить вакцинацию от коронавируса детям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила детям делать прививку от COVID-19. Соответствующий пункт появился в обновленном списке рекомендаций по вакцинации от коронавирусной инфекции.

В документе говорится, что детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска наряду с другими приоритетными группами может быть предложена вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Организация отметила, что испытания вакцин продолжаются и список рекомендаций будет обновляться, когда «фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики».

«У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их [можно] не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — пишет ВОЗ.

Вакцина от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech первой получила одобрение от ВОЗ. За несколько месяцев до этого разработчики препарата оценили по итогам эффективность своей вакцины в 95%. 12 декабря препарат разрешили использовать в США, а еще через десять дней — в Евросоюзе.

Всего на сегодняшний день организацией одобрено семь вакцин. Среди них Sinovac Biotech, Sinopharm, а также препараты от Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna и два варианта от AstraZeneca.