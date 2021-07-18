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Российских пловцов оправдали по делу о допинге. Они смогут выступить на Олимпиаде в Токио

Виктория Шанина
Сегодня в 21:03

С российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. Они получили право выступить на Олимпийских играх в Токио, пишет ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

«Сняли, все в порядке, все хорошо. Они могут выступать. Мы рады, что так все закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали», — заявил он.

Андрусенко и Кудашева временно отстранила от соревнований Международная федерация плавания (FINA). Такое решение было принято на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее двух российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина сняли с Олимпиады из‑за допинга. По итогам второй допинг-пробы в крови спортсменов был обнаружен мельдоний.

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