Правительство выделит 3,3 млрд рублей на строительство дорог в регионах

На развитие дорожной сети в регионах будет выделено около 3,3 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию дорог. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Большая часть денег — около 3 млрд — будет направлена на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Будет продолжено создание Витебской развязки, которая соединит Западный скоростной диаметр и новую строящуюся магистраль, что позволит разгрузить движение в исторической части города.

250 млн рублей пойдут на ремонт дорожной сети в Тынде, Амурская области. 54 и 41 млн рублей направят на реконструкцию дорог в Суздале и моста через реку Щелкан соответственно.

«Поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение — один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено более 160 млрд рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее о старте строительства крупной скоростной автодороги сообщил Greenpeace. Дорогу по маршруту Волгоград — Волжский прокладывают через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», охраняемый ЮНЕСКО. Организация уверена, что такие действия незаконны.

Строительство вызвало широкий общественный резонанс. Зимой в Волгограде прошли одиночные пикеты. Представители Greenpeace направили обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры.