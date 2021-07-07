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Greenpeace: в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» незаконно строят скоростную дорогу

Виктория Шанина
Сегодня в 18:33

На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», охраняемого ЮНЕСКО, началось строительство скоростной автодороги Волгоград — Волжский. Об этом сообщает организация Greenpeace со ссылкой на местных жителей.

По информации Greenpeace, строительство в парке незаконно. На значительной площади заповедника снят почвенный покров и уничтожена растительность. На всей территории парка запрещена любая деятельность, приводящая к гибели растительного покрова, поскольку нарушает его охранный режим.

Кроме того, в зоне агроландшафта запрещено строительство дорог, если от них не зависит функционирование расположенных в его границах населенных пунктов. Города Волгоград и Волжский находятся за его пределами.

«По мнению Верховного Суда РФ, любое строительство линейных объектов невозможно без причинения вреда особо охраняемым природным комплексам. Строительство дороги нарушит исторически сложившийся ландшафт, что прямо запрещено законом», — сообщается на сайте Greenpeace.

На территории парка обитает много животных и растений, занесенных в Красную книгу России и Волгоградской области. В том числе 10 видов сосудистых растений и 53 вида птиц. Автодорога может разрушить экосистему этих видов и нарушить сразу два федеральных закона.

Речь идет о законах «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». Согласно документам, в России запрещены действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания животных и растений из Красной книги.

Русское географическое общество и Росприроднадзор высказались против строительства дороги через пойму. Однако Минприроды согласовало изменение положения о национальном парке, разрешив вырубку уникальных пойменных дубов ради строительства трассы.

Строительство вызвало широкий общественный резонанс. Зимой в Волгограде прошли одиночные пикеты. Представители Greenpeace направили обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры.

«Мы надеемся, что высший надзорный орган страны даст соответствующую оценку незаконному строительству и примет меры к его прекращению», — пишет организация.

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