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В России третий день подряд выявили больше 25 тыс. случаев коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:18

В России за последние сутки выявили 25 116 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 588 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 5382 до 4561. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область, а также Республика Крым.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 5 933 115. За последние сутки выздоровели 21 437 человек, за все время с начала пандемии — 5 322 345. За сутки умерли 787 пациентов, за весь период — 147 655.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 189,5 млн человек, более 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (34 млн), на втором — Индия (31 млн), за ними идут Бразилия (19,3 млн) и Франция (5,9 млн).

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