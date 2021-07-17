В России третий день подряд выявили больше 25 тыс. случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 116 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 588 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 5382 до 4561. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область, а также Республика Крым.