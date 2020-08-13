Сын Децла Антоний Киселев записал свой первый трек

Сын Децла Антоний Киселев опубликовал в инстаграме отрывок своего первого трека, записанного под псевдонимом Juzeppe Junior. Музыку для песни написал продюсер и рэп-баттлер Nongratta, участвовавший когда‑то в баттле с Гнойным .

Публикация от Mercury_Anthony_Ioann (@juzeppe.junior) 12 Авг 2020 в 12:55 PDT

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Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) умер в ночь с 2 на 3 февраля 2019 года после выступления в Ижевске. Экспертиза назвала причиной острую сердечную недостаточность.

После этого вышел посмертный клип рэпера на трек «Inferno» из его альбома «μετεμψύχωσις» («Переселение душ») 2017 года.

За что стоит сказать спасибо Децлу, читайте в статье музыкального редактора «Афиши Daily» Николая Овчинникова. А здесь можете прочитать последнее интервью рэпера.