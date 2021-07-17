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«Видеонаблюдение — это не праздное любопытство»: глава ЦИК — об отмене онлайн-трансляций на выборах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:34

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, почему доступ к трансляции с избирательных участков на предстоящих выборах в Госдуму будет закрыт. По ее мнению, если человек действительно заинтересован в ходе голосования, то он запишется в наблюдатели и пройдет обучение.

«Хочешь? Заинтересован? Активный гражданин? Немного надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так, ради амбиций полутора десятков экспертов или ради праздного любопытства», — заявила Памфилова во время заседания, отметив дороговизну видеотрансляций.

Альтернативного портала для наблюдения за выборами не будет, а значит, записи с участков не будут доступны обычным людям. На предыдущих выборах с их помощью фиксировались нарушения и махинации с бюллетенями.

«Пожалуйста, все открыто. У нас к ресурсу, на котором будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса», — отметила глава ЦИК и пожаловалась на лукавство «некоторых» и «сознательное искажение правды».

«Видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое‑то — для этого есть кинотеатр и телевизор. Это большая работа», — считает Памфилова.

В этом году наблюдать за ходом голосования смогут только Центральная, региональные, территориальные и участковые избирательные комиссии, а также кандидаты и партии. Им дадут доступ к служебному порталу, где будет идти трансляция с участков.

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