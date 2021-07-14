ЦИК решил закрыть доступ к трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму

В России больше не будет единого портала наблюдения за избирательными участками, на котором будут транслироваться записи с камер. Доступ к видео будет иметь ограниченный круг лиц, следует из презентации Центризбиркома.

Наблюдать за ходом голосования смогут только Центральная, региональные, территориальные и участковые избирательные комиссии, а также кандидаты и партии. Им дадут доступ к служебному порталу, где будет идти трансляция с участков.

Кандидат сможет посмотреть записи только из того округа, в котором баллотируется. Кроме того, ЦИК планирует создать центры наблюдения, где смогут находиться представители всех партий.

Трансляция будет вестись все три дня. Видео с участков будут храниться в течение одного года.

Эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг рассказал «Дождю», что альтернативного портала для наблюдения за выборами не будет, а значит, записи с участков не будут доступны обычным людям.