Kedr Livanskiy выпустила саундтрек к фильму «Джетлаг»

Электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, выпустила саундтрек к российскому фильму «Джетлаг» — это ее первый опыт работы в кино. Над музыкой артистка работала вместе с продюсером и диджеем Flaty. По словам Яны, в первую очередь она постаралась отобразить эстетику и драматургию самого фильма, поэтому отталкивалась напрямую от материала.

«Для меня это был интереснейший опыт — попытка уловить чужую чувственную эстетику и срифмовать ее со своей. В итоге саунд получился не совсем специфическим даже для меня, и от этого мне было вдвойне интереснее работать, ведь оказалось, через чужое ты также исследуешь и грани самого себя. Те звуковые работы, которые получились для фильма, на мой взгляд, лежат немного в разных музыкальных полярностях и эстетиках, и поэтому целостный рисунок получился многограннее и ярче, как и само действие фильма, разбросанное лоскутками по разным городам и странам. Но главная задача — чтобы это работало с картинкой — думаю, удалась!».

Специально для «Афиши Daily» Кедрина рассказала немного о каждом из треков.

«День за днем»

«Это заглавная тема фильма, и мне очень-очень хотелось сделать яркий поп-трек, но с жизнеутверждающей развязкой (что редко случается в моих песнях — такой был вызов самой себе).

В основе песни — мотив героя, застрявшего в лупе собственной жизни; он проходит некий путь и делает для себя вывод, как и каждый из героев фильма.

По звуку трек вдохновлен эстетикой поп-музыки начала нулевых».

«Who Follows Me»

«Изначально прочувствована как некая ночная тема. Мягкое движение передает медитативную меланхолическую составляющую и отстранение — момент сепарации героев друг от друга, переживание одиночества, удаляющееся в ночи такси. Музыкальный вайб: нью-вейв, эмбиент-поп с отсылкой к 80-м».

«Who Follows Me (Remix)»

«Хотелось сделать танцевальный радиоэдит трека. Придать тому же сюжету более динамичное развитие».

«Flashback Theme»

«Это саунд-дизайнерское решение с несколькими тональными слоями, которые передают тревожность сцены развязки».