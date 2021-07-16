Kedr Livanskiy выпустила саундтрек к фильму «Джетлаг»

Электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, выпустила саундтрек к российскому фильму «Джетлаг» — это ее первый опыт работы в кино. Над музыкой артистка работала вместе с продюсером и диджеем Flaty. По словам Яны, в первую очередь она постаралась отобразить эстетику и драматургию самого фильма, поэтому отталкивалась напрямую от материала.
Специально для «Афиши Daily» Кедрина рассказала немного о каждом из треков.
«День за днем»
«Это заглавная тема фильма, и мне очень-очень хотелось сделать яркий поп-трек, но с жизнеутверждающей развязкой (что редко случается в моих песнях — такой был вызов самой себе).
В основе песни — мотив героя, застрявшего в лупе собственной жизни; он проходит некий путь и делает для себя вывод, как и каждый из героев фильма.
По звуку трек вдохновлен эстетикой поп-музыки начала нулевых».
«Who Follows Me»
«Изначально прочувствована как некая ночная тема. Мягкое движение передает медитативную меланхолическую составляющую и отстранение — момент сепарации героев друг от друга, переживание одиночества, удаляющееся в ночи такси. Музыкальный вайб: нью-вейв, эмбиент-поп с отсылкой к 80-м».
«Who Follows Me (Remix)»
«Хотелось сделать танцевальный радиоэдит трека. Придать тому же сюжету более динамичное развитие».
«Flashback Theme»
«Это саунд-дизайнерское решение с несколькими тональными слоями, которые передают тревожность сцены развязки».
«Джетлаг» Михаила и Лили Идовых вышел в российский прокат в июле, а с 1 августа его в виде сериала можно будет посмотреть только на more.tv.