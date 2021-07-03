С 1 июля в российском прокате идет фильм Михаила и Лили Идовых «Джетлаг» — кино о пересечении внутренних и внешних границ. Параллельно с полным метром готовится расширенная 6-серийная версия «Джетлага», которая позже появится на more.tv.

Внезапная русская премьера в Каннах: байопик «Сирин» о молодом писателе Набокове (Егор Корешков), его супруге Вере Слоним (Мария Смольникова) и их любви в эмиграции. О фильме известно, что он очерчивает набоковский период написания «Машеньки» и «Дара», затрагивает период жизни в Берлине и Франции, а также заканчивается титром на фоне каннского пляжа: «Посвящается каждой женщине, что стоит за мужчиной». На Лазурном берегу Набоков и Вера только что обо всем откровенно поговорили, в то время как его любовница осталась ждать в гостинице. Ее в «Сирине» ни разу не покажут, потому что «эта история не про нее». Впрочем, каннская премьера, по задумке «Джетлага», — тоже лишь фон для драмы вокруг режиссера Генриха Демина (Александр Горелов) и его соратницы под творческим псевдонимом Мелиора (Ксения Раппопорт). Они вечно собачатся, но всегда работают вместе, вопреки тому что их съемки постоянно пытается урезать оборотливый продюсер (Павел Ворожцов), больше привыкший к премьерам Юрия Быкова и знакомствам с неудачливыми актрисами на сериальных кастингах (Полина Долиндо). Но на самом деле эта история «фильма внутри фильма» даже не про киношников, а все же о геймдизайнере Никите Зябликове (Филипп Авдеев), который вместе со своей девушкой Женей (Ирина Старшенбаум) хотел упорхнуть из московской квартиры на три месяца в Таиланд, но что‑то пошло не так. Из‑за ссоры перед вылетом пара будет вынуждена проводить время по разные стороны света: Женя окажется в Берлине в качестве помощницы чудного тандема режиссеров на съемочной площадке того самого «Сирина», а Никита будет чиллить по-тайски с парочкой русских дауншифтеров (блогер Мария Ивакова и музыкант Daniel Shake). Хотя, наверное, эта история тоже не про них всех, а на самом деле о людях, которые все это придумали: это пока что самое личное кино творческой и супружеской пары Михаила и Лили Идовых .

Трейлер «Джелага»

Несложно заметить, что «Джетлаг» накручивает многоуровневую сюжетную композицию вокруг нескольких парочек, которые перемешиваются, как кадры в кино, «монтируются» между собой, пересобираются, соединяются и снова разбегаются, чтобы в итоге сложиться в орнамент, словно дублет дублирует дуплет: от экранной пары Набокова с женой до привычной ячейки креативного класса, что живет в двушке в Москве. В пандан этому особенно символично, что фильм придумали и сняли тоже двое: режиссер — Михаил, сценарист — Лили, но по факту это общий фильм Идовых. Пара и раньше рассказывала о своих среди чужих («Лондонград», «Оптимисты») и о чужих среди своих («Лето», «Германия-89»), но впервые они не прячутся за историческим материалом и говорят о сверстниках — людях своего круга, что ощущают себя гражданами мира, но Москва их далеко не отпускает.

«Джетлаг» сразу заявляет персонажей, которые визуально разделены квартирной стеной и разными такси. Затем они слетают со своих орбит и начинают как бешеные нейтроны сталкиваться с окружающими и проникать в чужие пространства (посчитайте, сколько раз герои Старшенбаум и Авдеева наведывается не на свою территорию), но все равно взаимно притягиваться. Тема о созависимости без границ витает в воздухе, и чувствуется, что авторы накопили некий багаж за спиной, но, кажется, они не спешат распаковывать чемоданы — или вместо этого у них лишь ручная кладь: рассказывать будто бы им особо и нечего . Однако один недавний кейс они все-таки разворачивают: дело с фильмом режиссера Генриха намеренно перекликается с тем, что Идовы гипотетически могли бы пережить на проекте «Лето» Кирилла Серебренникова (напомним, что фильм опального режиссера тоже премьерился в Каннах).

© «Белые ночи»

В остальном это кино без любования о больших и малых расстояниях, соблюдении и нарушении дистанции, которое чувствует эту двойственность своего положения и, с одной стороны, лелеет ту самую «новую искренность», а с другой — не знает, что с ней сделать, потому что «душа еще не прилетела». В том числе у самого фильма. Поэтому внешняя простота бьется с заламыванием рук. «Джетлаг» говорит о важности внутренней изоляции, вместе с тем вопрошая: «А как же при этом любить?» Поэтому, конечно, намеренно выбирает объектом внимания сферу кинематографа, где все личные границы давно нарушаются под личинами харассмента и служения искусству. Фильм провозглашает поколение свободных передвижений, но снимался и выпускался как раз в карантинные времена, отчего из‑за закрытых границ в кадре Берлин и Детройт фактически изображали закоулки Москвы, а Таиланд и Португалию — турецкие берега. По этой же причине «Джетлаг» немного завис посередине в фэнтезийной [ретро]вселенной, где в первой половине ленты все страны открыты, в аэропорту нет ни одного признака пандемии, а уже ближе к финалу в кадре внезапно появляются медицинские маски и редеет массовка (шутка про супрематических актеров массовых сцен, которых по сюжету тоже пришлось распустить). В сюжете мелькают квир-линии, но рассказывать мы можем только про нормативные пары . Изначально планировался сериал для платформы, но одновременно получилось смонтировать из этого кино для проката. Казалось бы, хотели сохранить недосказанность, но зачем тогда шесть серий, которые должны выйти в августе 2021-го и расширить вселенную героев. Выходит, что вроде бы и люди прописаны знакомые, и актеры приятные, и звучит кластерный новояз («жертвить», «токсичить», «не жук лапкой потрогал»), но вся драма лежит мертвым грузом. Известная сценарная проблема вокруг русского героя нашего времени — особенно это касается, простите, так называемого среднего класса московских креаклов, что летает лоукостерами, — ну, ничего с ним не происходит и никуда он не двигается, хоть поменяй фон с Москвы на Португалию, хоть приделай шесть серий, хоть применяй миллиметровую драматургию или, наоборот, прилепляй километровые цитаты из Салмана Рушди или Владимира Набокова. Не трогается и не трогает.

5 / 10 Оценка

Максима Сухагузова