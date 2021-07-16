На Алтае задержали журналиста «Проекта» Петра Маняхина. Накануне издание признали нежелательным

В селе Онгудай Алтайского края задержали журналиста издания «Проект» Петра Маняхина*. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на его друзей.

Маняхин успел сказать друзьям, что на него составляют административный протокол за съемку с дрона, и вскоре перестал выходить на связь.

Накануне Генпрокуратура признала американскую неправительственную организацию Project Media, Inc., которая издает «Проект», нежелательной. Пятерых журналистов издания, включая Маняхина, включили в список иностранных агентов. Также в перечень иноагентов попали главред «Открытых медиа» Юлия Ярош, ее заместитель Максим Гликин и корреспондентка «Радио Свобода»* Елизавета Маетная.

Российское издание «Проект» создано в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Оно специализируется на расследовательской журналистике — в нем выходили материалы о коррупции среди высших российских чиновников и крупного бизнеса. Расследования издания были посвящены, к примеру, недвижимости второй жены Рамзана Кадырова, Владимиру Путину и его окружению, а также сносу детского лагеря под Геленджиком ради строительства «путинского дворца».

«Проект медиа» стал 41-й организацией, признанной нежелательной, и первым СМИ с таким статусом. «Нежелательным» организациям в России запрещена любая деятельность, а за сотрудничество с ними гражданам грозит уголовная ответственность.

*«Радио Свобода» и журналист Петр Маняхин включены в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.