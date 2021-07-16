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Антонио Бандерас снимется в фильме «Индиана Джонс-5»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:50

Актер Антонио Бандерас, известный по фильмам «Маска Зорро», «Дети шпионов» и «Кожа, в которой я живу», снимется в фильме «Индиана Джонс-5» вместе с Харрисоном Фордов, Фиби Уоллер-Бридж и Мадсом Миккельсеном. Об этом сообщил Deadline.

Кого именно будет играть испанская кинозвезда, неизвестно. Также пока держатся в секрете детали сюжета фильма. Премьера картины намечена на 29 июля 2022 года. Съемки уже начались.

Режиссером ленты выступает Джеймс Мэнголд («Прерванная жизнь», «Переступить черту», «Логан»). Он же работает над фильмом как продюсер наряду с Кэтлин Кеннеди, Фрэнком Маршаллом, Саймоном Эмануэль и Стивеном Спилбергом.

Музыку к «Индиане Джонс-5», как и к предыдущим частям франшизы, напишет Джон Уильямс. Сценарий картины написали Джез Баттерворт, Джон-Генри Баттерворт и сам Мэнголд.

Пятый фильм станет началом новой киносерии. В ленте появятся новые персонажи — они станут центральными героями спин-оффов.

Кроме того, у «Индианы Джонса» может появиться приквел с Крисом Праттом и анимационный сериал. Последний планирует выпустить стриминговый сервис Disney+. Харрисону Форду в мультипликационном проекте планируют предложить камео.

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