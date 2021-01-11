Дэниел Рихтман: «Индиана Джонс-5» станет началом новой кинофраншизы

Пятая часть приключенческой серии «Индиана Джонс» станет началом новой франшизы. Об этом сообщил телеграм-канал «Кино ТВ» со ссылкой на патреон голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана.

По словам Рихтмана, «Индиана Джонс-5» окажется последним фильмом с участием Харрисона Форда, но на нем киносерия не закончится. В пятой картине, которая выйдет 28 июля 2022 года, появятся новые персонажи — они станут центральными героями спин-оффов.

Кроме того, у «Индианы Джонса» может появиться приквел. На главную роль в нем рассматривают звезду «Мира Юрского периода» и «Стражей галактики» Криса Пратта. Также Рихтман сообщил о готовящемся анимационном сериале по мотивам «Индианы Джонса».

Мультипликационный проект, как пояснил инсайдер, планирует выпустить стриминговый сервис Disney+. Пока неизвестно, станет ли шоу продолжением, приквелом или спин-оффом кинофраншизы, но в нем может вновь появиться Харрисон Форд в камео-роли.