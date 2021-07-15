«Некрасовка» опубликовала архивы начала XX века. В их числе снимки Есенина, Блока и Пастернака

Библиотека имени Некрасова опубликовала 318 архивных снимков конца XIX — начала XX века. Коллекция состоит из двух частей: портретов и пейзажей.

В первой тематической части собраны фотографии известных культурных деятелей, писателей и политиков 1920–1930-х годов. Все снимки сделал фотограф Моисей Наппельбаум. Среди них есть портреты Сергея Есенина, Владимира Гиляровского, Александра Блока, Михаила Зощенко, Осипа Мандельштама и других.

В числе видовых снимков можно найти древние храмы, виды пирамид и Нила, пейзажи Долины царей и даже ныне печально известный Суэцкий канал. Авторами фотографий стали братья Зангаки, Габриэль Лекегян, Жан Себа, Феликс Бонфилс и другие.

Кадры с архитектурой, достопримечательностями и городским ландшафтом были сделаны в Австрии, Азербайджане, Индии, Испании, Германии, Франции, Бельгии, Шри-Ланке и других странах. Немногочисленные снимки Российской империи включают в себя виды императорской дачи, дома князей и памятники.