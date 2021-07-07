Контейнеровоз Ever Given выехал из Египта. Спустя три месяца после инцидента в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, покинул Египет. Судебные разбирательства продлились больше трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на египетское издание Youm7.

6 июля суд города Исмаилия официально освободил судно от ареста. Изначально управление канала требовало от компании Evergreen Marine (владелец контейнеровоза) компенсацию в размере 916 млн долларов, но затем снизил сумму до 550 млн.

После снятия якоря контейнеровоз проследует в сопровождении двух буксиров и двух опытных лоцманов в сторону Средиземного моря через Суэц. Администрация канала и Evergreen подписали мировое соглашение.

24 марта в водах Египта 400-метровое судно Ever Given компании Evergreen Marine село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури. К операции по освобождению Суэцкого канала присоединились даже американские военные.

После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. В пробке застряли больше 100 судов. По подсчетам The Jerusalem Post, каждый час, пока канал не работает, стоит 400 млн долларов.

Судоходство по руслу возобновилось только 29 марта. С этого момента канала судно стояло в районе Большого и Малого Горьких озер.