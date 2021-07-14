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В России выявили 23 827 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:57

В России за последние сутки выявили 23 827 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 857 случаев заражений меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 4991 до 3966 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и Пермский край.

Девятый день подряд в стране фиксируют рекорд смертности — 786 человек. С начала пандемии зарегистрировано 145 278 летальных исходов.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 857 002. За последние сутки выздоровели 21 269 человек, за все время — 5 257 483.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся COVID-19 превысило 187,8 млн человек, 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,9 млн), на втором — Индия (30,9 млн), за ними идут Бразилия (19,1 млн) и Франция (5,8 млн).

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