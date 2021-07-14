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Мальта отказалась от идеи пускать в страну только вакцинированных от COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:24

Власти Мальты решили отказаться от плана с 14 июля пускать в страну только вакцинированных от коронавируса граждан, однако въезжающие обязаны будут пройти двухнедельный карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ правительства республики.

Людей, у которых есть медотвод от прививки, а также детей от пяти до одиннадцати лет пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Он должен быть сделан за 72 часа до прибытия на Мальту.

Ранее министр здравоохранения страны Крис Фирн заявил, что власти Мальты с 14 июля запретят въезд в страну для путешественников, которые не сделали прививку. Новые правила также коснулись и невакцинированных местных жителей острова. Они могут выехать из страны, но вернуться обратно уже не получится.

Накануне Еврокомиссия попросила у властей Мальты пояснить свое решение, подчеркнув, что «любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными».

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