Мальта закроет границы для непривитых туристов. Это первая страна в Европе с таким ограничением

С 14 июля власти Мальты запретят въезд в страну для путешественников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Фирна.

«Мы будем первой страной в Европе, которая пойдет на такой шаг. На данный момент мы не меняем другие части нашего плана [повторного открытия], но мы сделаем это, если будут советовать ученые», — заявил глава Минздрава.

Без прививки будут пускать только детей до 12 лет в сопровождении вакцинированных родителей. На данный момент Мальта принимает только сертификаты о вакцинации, выданные в Европе и Великобритании.

Непривитые местные жители смогут покинуть страну, но вернуться обратно уже не получится. Внутри Мальты также закроются школы с углубленным изучением английского языка из‑за всплеска заражений коронавирусом.

В течение всего июня в стране ежедневно фиксировались два-три заболевания, а 9 июля было выявлено 96 случаев заражения. Этот показатель стал рекордным с конца марта.

Мальта занимает первую строчку в рейтинге европейских стран по темпам вакцинации. Обе дозы прививки получили 79% населения страны. При этом 12,5% заболевших (12 человек из 96), обнаруженных 9 июля, прошли полный курс вакцинации.