Том Йорк записал ремикс на «Creep». Он сделал это для японского фэшн-шоу

Коллекция японского дизайнера Джуна Такахаси получила название «Creep Very». Композиция Radiohead по названию оказалась кстати, особенно с учетом того, что в акустической версии Йорк намеренно заменил слово «fucking» на «very» в строчке «You’re so fucking special».

В декабре прошлого года Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две совместные песни «Her Revolution» и «His Rope». О релизе объявили два лондонских музыкальных магазина Phonica и Sounds of the Universe. Треки вышли на пластинках с черной обложкой, на которой, судя по фотографиям, нет никакой информации.