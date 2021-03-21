Том Йорк записал ремикс на «Creep». Он сделал это для японского фэшн-шоу

Фронтмен Radiohead Том Йорк записал ремикс на песню своей группы «Creep». Он сделал это для показа осенней коллекции бренда Undercover, который можно посмотреть на ютьюбе.
Для создания ремикса Йорк использовал старую акустическую версию композиции, которая выходила в качестве бисайда в Великобритании. Он замедлил оригинальную версию трека и наиграл поверх нее основной мотив на синтезаторе. В видео песня начинается на отметке 7:30.
Коллекция японского дизайнера Джуна Такахаси получила название «Creep Very». Композиция Radiohead по названию оказалась кстати, особенно с учетом того, что в акустической версии Йорк намеренно заменил слово «fucking» на «very» в строчке «You’re so fucking special».
В декабре прошлого года Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две совместные песни «Her Revolution» и «His Rope». О релизе объявили два лондонских музыкальных магазина Phonica и Sounds of the Universe. Треки вышли на пластинках с черной обложкой, на которой, судя по фотографиям, нет никакой информации.