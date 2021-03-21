Том Йорк записал ремикс на «Creep». Он сделал это для японского фэшн-шоу

Фронтмен Radiohead Том Йорк записал ремикс на песню своей группы «Creep». Он сделал это для показа осенней коллекции бренда Undercover, который можно посмотреть на ютьюбе.

Для создания ремикса Йорк использовал старую акустическую версию композиции, которая выходила в качестве бисайда в Великобритании. Он замедлил оригинальную версию трека и наиграл поверх нее основной мотив на синтезаторе. В видео песня начинается на отметке 7:30.