перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Том Йорк записал ремикс на «Creep». Он сделал это для японского фэшн-шоу 9:00
King Gizzard & The Lizard Wizard показали свой недавний концерт. Они сыграли перед живой публикой! Вчера в 21:28
ninocare/Pixabay Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин
Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин Вчера в 21:00
«Архнадзор» раскритиковал реставрацию большой биологической аудитории МГУ Вчера в 20:28
Извержение вулкана в Исландии, рейтинг счастливых стран и другие новости дня Вчера в 19:13 Дайджест
Popoff Kitchen 20 марта отметит день рождения гала-ужином в московском клубе District 27 Вчера в 18:52
Финляндия снова заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира Вчера в 17:27
Jakob Härter/Flickr «Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla
«Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск отреагировал на новость о подготовке кибератаки на завод Tesla Вчера в 16:56
Spotify запустил сервис для подсчета выплат артистам Вчера в 16:38
Художник «разломал» фасад старинного палаццо во Флоренции. На самом деле, это иллюзия Вчера в 16:08
Художница продала цифровую модель дома за 500 тысяч долларов через NFT Вчера в 15:23
Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей. Организаторы боятся роста заражений COVID-19 Вчера в 14:46
Lana Del Rey/YouTube Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress»
Лана Дель Рей работает в закусочной в клипе «White Dress» Вчера в 14:05
Ученые хотят изучить распространение COVID-19 с помощью Bluetooth-вируса Вчера в 13:43
Ученые: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна Вчера в 13:26
Сын Граймс и Илона Маска сочинил первый трек. Певица считает, это «огонь» Вчера в 13:05
Москва первой запустит выдачу электронных паспортов в декабре 2021 года Вчера в 12:20
В России выявили 9632 новых случая коронавируса Вчера в 11:26
Michael Tikhonoff/Flickr Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке
Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке Вчера в 10:49
Американский суд приговорил россиянина к 10 годам заключения за кибермошенничество Вчера в 9:39
Отключить рекламу

Том Йорк записал ремикс на «Creep». Он сделал это для японского фэшн-шоу

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:00

Фронтмен Radiohead Том Йорк записал ремикс на песню своей группы «Creep». Он сделал это для показа осенней коллекции бренда Undercover, который можно посмотреть на ютьюбе.

Для создания ремикса Йорк использовал старую акустическую версию композиции, которая выходила в качестве бисайда в Великобритании. Он замедлил оригинальную версию трека и наиграл поверх нее основной мотив на синтезаторе. В видео песня начинается на отметке 7:30.

Коллекция японского дизайнера Джуна Такахаси получила название «Creep Very». Композиция Radiohead по названию оказалась кстати, особенно с учетом того, что в акустической версии Йорк намеренно заменил слово «fucking» на «very» в строчке «You’re so fucking special».

В декабре прошлого года Том Йорк, Burial и Four Tet выпустили две совместные песни «Her Revolution» и «His Rope». О релизе объявили два лондонских музыкальных магазина Phonica и Sounds of the Universe. Треки вышли на пластинках с черной обложкой, на которой, судя по фотографиям, нет никакой информации.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени

Другие материалы по темам

Люди
Том Йорк
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить