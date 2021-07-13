В эти выходные группа «СБПЧ» сыграет диджей-сет на вечеринке Jameson Yard x Strelka Bar

17 июля группа «СБПЧ» отыграет диджей-сет на вечеринке Jameson Yard в баре «Стрелка». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

С 23.00 до 3.00 участники группы будут ставить свои любимые пластинки. Они гарантируют танцы до упаду, море диско и нижний брейк.

«В центре летней Москвы можно будет ощутить настоящий, всамделишный, непридуманный африканский вайб. Мы попадем под бульдозер любви, а они — Кирилл Иванов, Женя Борзых и Стас Астахов — будут за рулем», — сказано в анонсе вечеринки.

Попасть на мероприятие можно только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее трех дней назад. Вход на вечеринку бесплатный.

В конце февраля группа «СБПЧ» представила EP «Со слов дерева записано верно», записанный в Кейптауне. В мини-альбом вошло семь композиций, из которых три — оригинальные, а остальные четыре — ремиксы. В записи музыки принимали участие Kotzi Brown из «Всигме» и «Копов в огне», Errotica, Cable Boy и Pioneerball.