Синоптики предупредили об усилении жары в Москве на следующей неделе

С 12 по 18 июля жара в Москве только усилится и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 13 и 14 июля температура в столице будет выше, чем в Сочи, и может подняться до +35 градусов. С большой вероятностью аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели.

Вильфанд обратил внимание, что вместе с жарой в городе установится высокий уровень ультрафиолетовой радиации. «В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения 2 единицы», — пояснил он.

27 июня в Москве зафиксировали температурный рекорд в 33,6 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры в Москве зафиксировали 29 июля 2010 года — 38,2 градусов тепла.