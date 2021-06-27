За день в Москве установили сразу два температурных рекорда. После них начнется гроза

27 июня в Москве зафиксировали сразу два температурных рекорда — в 11.00 показатели выросли до 32,2 градусов, а к 16.00 жара достигла 33,6 градусов. Но ближе к вечеру в столице начнется гроза с ливнем, а порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Непогода в городе пробудет до 23.00, так что кафе и ресторанам рекомендуют закрыть летние веранды.

В первую половину дня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости», что к 11.00 часам температура достигла 32,2 градусов, и предупредил о дальнейшем нагревании воздуха. Он отметил, что обычно рекорды фиксируют в 14-16 часов.

В 16.00 РИА «Новости» вновь передало слова Вильфанда о том, что температура в столице превысила старый рекорд на 1,6 градуса — и достигла 33,6. Он пообещал, что в этот день выше температура уже не поднимется, но не исключил новых рекордов в понедельник, назвав его последним днем жары.

Метеоролог напомнил, что предыдущий температурный рекорд был установлен в 2013 году и составил 32 градуса.

Синоптики прогнозируют, что жара в Москве спадет ко следующему вторнику, но вместе с понижением начнутся грозы и кратковременные дожди — в понедельник, четверг и субботу.