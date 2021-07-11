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На москвичку, задержанную в МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:08

Против Валентины Муженской, которую полицейский за руки выволок из московского МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело. Она должна явиться на допрос 23 июля, рассказал «Новой газете» знакомый с ходом расследования источник.

Это подтвердил изданию адвокат женщины Олег Ярошик. Муженская стала фигуранткой уголовного дела по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), но других подробностей защитник раскрывать не стал.

26 июня в сети появилось видео задержания Муженской. Сотрудники МФЦ вызвали полицию после отказа Муженской полностью надеть маску на лицо, опасаясь ухудшения самочувствия. В МВД заявили, что на требования надеть маску женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя».

В ходе задержания Муженская потеряла сознание, поэтому полицейскому пришлось за руки выволочь ее из здания МФЦ. Позже она заявила, что врачи зафиксировали у нее синяки и ушибы, а также ссадины рук и ног. В МВД утверждают, что задержанная не жаловалась на плохое самочувствие и отказалась от помощи врачей.

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