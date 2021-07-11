На москвичку, задержанную в МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело

Против Валентины Муженской, которую полицейский за руки выволок из московского МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело. Она должна явиться на допрос 23 июля, рассказал «Новой газете» знакомый с ходом расследования источник.

Это подтвердил изданию адвокат женщины Олег Ярошик. Муженская стала фигуранткой уголовного дела по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), но других подробностей защитник раскрывать не стал.

26 июня в сети появилось видео задержания Муженской. Сотрудники МФЦ вызвали полицию после отказа Муженской полностью надеть маску на лицо, опасаясь ухудшения самочувствия. В МВД заявили, что на требования надеть маску женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя».

В ходе задержания Муженская потеряла сознание, поэтому полицейскому пришлось за руки выволочь ее из здания МФЦ. Позже она заявила, что врачи зафиксировали у нее синяки и ушибы, а также ссадины рук и ног. В МВД утверждают, что задержанная не жаловалась на плохое самочувствие и отказалась от помощи врачей.