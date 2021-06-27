В московском МФЦ полицейские жестко задержали женщину без маски на лице. Она потеряла сознание

Судя по кадрам, правоохранители пытаются скрутить задержанной руки и увезти в отдел, та сопротивляется и теряет сознание. Очевидец, заснявший это на камеру, кричит: «Она без сознания, вы что с ума сошли? Отпустите сейчас же!», но полицейский грозит задержать и ее тоже.

В Москве на улице Куусинена посетительница МФЦ потеряла сознание после того, как полицейские задержали ее за нахождение без маски. Сотрудники вынесли женщину в бессознательном состоянии из здания центра. Видео происшествия выложила в соцсетях «Говорит Москва».

В районной группе уточнили, что женщину зовут Валентина Муженская, она пришла в МЦФ забрать свою социальную карту и не полностью надела маску, боясь ухудшения самочувствия. Надеть маску до конца она отказывалась, тогда работники учреждения вызвали полицию. В комментариях в твиттере аккаунт МЦФ сослался на указ мэра Москвы и добавил, что Муженская «неоднократно нарушала режим пребывания».

В пресс-службе МВД заявили, что на требование полицейских надеть маску Муженская «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». Ее доставили в отдел и составили на нее протоколы за нарушение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности, и за неповиновение сотруднику полиции.

Сын Муженской добавил «Подъему», что в отделе ей пригрозили 15 сутками и назвали психбольной, но позже отпустили — из‑за поднявшегося общественного резонанса. У Муженской четверо детей.