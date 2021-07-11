За сутки вакциной «КовиВак» успели привиться около 12 тыс. москвичей

10 июля в Москве вакциной «КовиВак» успели привиться примерно 12 тыс. человек. Желающих вакцинироваться оказалось больше, чем имеющихся в распоряжении доз. Об этом сообщает Мосгорздрав.

В ведомстве добавили, что Департамент здравоохранения столицы 9 июля получил 12 тыс. доз препарата. «Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов. <…> Все, кто занял очередь получили прививку до конца дня», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в очереди на получение вакцины находится еще около 2 тыс. человек. Их попросили оставить контакты для приоритетного вакцинирования в другой день.

«КовиВак» появился в 14 павильонах «Здоровой Москвы» 10 июля. Однако на следующий день она уже закончилась.

Препарат впервые стал доступен в столице в начале июня, однако из‑за перебоев с поставками и высокого спроса он быстро закончился. В прошлый раз «КовиВак» поступил в пункты вакцинации 25 июня и закончился всего через три дня.