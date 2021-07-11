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Собянин сообщил о преодолении пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:00

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице преодолели пиковые значения заболеваемости COVID-19, началась стабилизация ситуации. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», — сказал градоначальник.

При этом он подчеркнул, что цифры снижения «сами по себе» мало что говорят, ведь тяжело больных все еще много. В день поступают в больницы около 1,7 тыс. зараженных, а полный курс вакцинации проходят до 30 тыс. москвичей, уточнил он.

Ранее Собянин говорил, что москвичи стали «гораздо более ответственно» относиться к антиковидным требованиям и вакцинации. В Москве продлили работу летних веранд без QR-кодов до 1 августа включительно.

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