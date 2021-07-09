Post Malone примеряет роль гонщика серии NASCAR в клипе «Motley Crew»

Post Malone выпустил первый за долгое время сингл под названием «Motley Crew». Вместе с треком вышел и клип, в котором рэпер примерил на себя образ гонщика серии NASCAR.

В ролике Post Malone тусуется на гоночной трассе, соревнуется с другими участниками на своем Rolls-Royce, танцует и пьет из огромного кубка за победу. На видео появляются гонщики NASCAR Бабба Уоллес и Денни Хамлин, коллеги рэпера Ty Dolla $ign, Big Sean, Saint Jhn, Tyga и French Montana, а также Томми Ли из группы Mötley Crüe, в честь которой и назван этот трек.