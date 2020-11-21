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Big Sean и Post Malone выпустили клип на совместную песню «Wolves»

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:06

Рэпер Big Sean опубликовал клип на песню «Wolves», которую он записал вместе с Post Malone. Ролик можно посмотреть на ютюбе.

В ролике артисты поют в ангаре на фоне инсталляции в виде большого красного шара. Их выступление сменяют образы, отсылающиеся к истории музыкантов. В клипе также снялась мать Big Sean Майра Андерсон.

Трек «Wolves» стал вторым синглом с альбома «Detroit 2», который Big Sean выпустил в сентябре. Помимо Post Malone на пластинке засветились Anderson .Paak, Lil Wayne, Дидди, Эминем и другие.

В этом году Post Malone выпустил собственное розовое вино Maison No. 9. В прошлом году рэпер побывал во французском Провансе, где с виноделом Алексисом Корню создал напиток «с ароматами свежесобранных фруктов: спелого ананаса, груши и клубники».

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