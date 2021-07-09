Минздрав Саратовской области посоветовал не заниматься сексом после вакцинации от COVID-19

В Минздраве Саратовской области порекомендовали не заниматься сексом при проведении вакцинации от коронавируса. Замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер подчеркнул, что секс — «это очень энергозатратное занятие», а подвергать себя повышенным нагрузкам после прививки не стоит. Его слова приводит РИА «Новости».

Во время брифинга ему задали вопрос, противопоказан ли секс вакцинированным, если им не рекомендуют заниматься спортом. В своем ответе чиновник не стал уточнять, как долго нужно следовать рекомендации.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что физические нагрузки после прививки от COVID-19 не запрещаются, если только человек не доводит себя до изнеможения. В этот момент из организма уходит глюкоза, необходимая для деления клеток.