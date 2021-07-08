Дочь Майкла Джексона и жуткий Санта-Клаус: вышел первый трейлер «Американских историй ужасов»

Минутный ролик представляет героев шоу, которое выйдет уже 15 июля на стриминговом сервисе Hulu. Среди них будут однополая пара (один из актеров — Мэтт Бомер ), новая жительница дома, где некогда произошла трагедия, а также многочисленные мистические существа и маньяки.

В сети появился первый трейлер сериала «Американские истории ужасов», который станет спин-оффом антологии «Американская история ужасов». Видео опубликовал в инстаграме создатель проекта Райан Мерфи .

Накануне Мерфи рассказал подробнее об актерском составе проекта. В него войдут, помимо Бомера, модель Кайя Гербер, певица Пэрис Джексон (дочь Майкла Джексона), звезда телеканала Disney Сиерра Маккормик и актриса «Американской истории ужасов» Билли Лурд.

Кроме того, в сериале снялись Эшли Мартин Картер, Гэвин Крил, Белисса Эскобедо, Аарон Твейт, Рензи Фелиз, Мэдисон Бэйли, Кайл Ред Силверштейн, Эми Грабов, Джон Кэрролл Линч, Наоми Гроссман и Вирджиния Гарднер. «И это даже не половина», — отметил Мерфи.

В начале июня стало известно, что в новом шоу появятся Кевин МакХейл, известный по роли Арти Абрамса в драмеди «Хор», Диллон Бернсайд из сериала «Поза», Чарлз Мелтон из «Ривердейла», Нико Гритэм из мюзикла «Выпускной» и Дэнни Трехо.

Среди режиссеров-постановщиков сериала окажется звезда «Американской истории ужасов» и «Рэтчед» Сара Полсон. Актриса намерена поработать над несколькими эпизодами, всего в первом сезоне шоу их десять. Каждая серия будет длиться около часа и будет посвящена отдельному персонажу.