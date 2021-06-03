Райан Мерфи анонсировал актерский состав спин-оффа «Американской истории ужасов»

Центральные роли исполнят актер Кевин МакХэйл , известный по роли Арти Абрамса в драмеди «Хор», танцовщик Диллон Бернсайд из сериала «Поза», а также Чарльз Мелтон из «Ривердейла» и Нико Гритэм, сыгравший в недавнем мюзикле «Выпускной».

Американский продюсер и сценарист Райан Мерфи анонсировал актерский состав спин-оффа сериала-антологии «Американская история ужасов». В проекте, который называется «Американские истории ужасов», снимутся актеры из предыдущих проектов Мерфи.

Также в шоу появится, как сообщает Deadline, актер Дэнни Трехо. Он знаменит своим сотрудничеством с Робертом Родригесом и участием в кинопроектах «От заката до рассвета», «Мачете» и «Дети шпионов».

Предположительно первые эпизоды «Американских историй ужасов» выйдут на стриминговом сервисе Hulu в июле. Окончание сезона собираются приурочить к Хэллоуину. Каждая серия будет длиться около часа и будет посвящена отдельному персонажу.

Среди режиссеров-постановщиков сериала окажется звезда «Американской истории ужасов» и «Рэтчед» Сара Полсон. Актриса намерена поработать над несколькими эпизодами, всего в первом сезоне шоу их будет десять.