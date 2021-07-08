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В России выявили 24 818 новых случаев коронавируса. Третий день подряд фиксируют более 700 смертей

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:45

В России за последние сутки выявили 24 818 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 856 заболеваний больше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 5621 до 6040 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская область.

В стране третий день подряд зафиксировали более 700 смертей от COVID-19. За последние сутки от заболевания умерли 734 человека. С начала пандемии зарегистрировано 140 775 летальных случаев.

Общее число выявленных пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 5 707 452. За сутки выздоровели 21 336 человек, за все время — 5 143 255.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 185 млн человек, 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (30,7 млн). За ними идут Бразилия (18,9 млн) и Франция (5,8 млн).

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