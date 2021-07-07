За последние сутки в России выявили 23 962 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 962 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 584 заболевания больше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 5498 до 5621 человека. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская область.