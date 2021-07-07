За последние сутки в России выявили 23 962 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 962 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 584 заболевания больше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 5498 до 5621 человека. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская область.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 682 634. За последние сутки выздоровели 20 067 человек, за все время — 5 121 919. За сутки умерли 725 пациентов, за весь период — 140 041.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 184,6 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (30,6 млн). За ними идут Бразилия (18,8 млн) и Франция (5,8 млн).