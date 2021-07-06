Съемки фильма «Приключения Паддингтона-3» начнутся в 2022 году

Французская кинокомпания StudioCanal подтвердила, что съемки фильма «Приключения Паддингтона-3» о мишке, любящем мармелад, начнутся во втором квартале 2022 года. Об этом сообщает «The Independent».

Режиссер первых двух фильмов Пол Кинг займет пост исполнительного продюсера вместе с Саймоном Фарнэби и Марком Бертоном. Джеймс Ламонт (сериал «Приключение Паддингтона») и актер Джон Фостер («Форс-мажоры») напишут сценарий.

Сюжет фильма, актерский состав и кто займет кресло режиссера, пока не разглашается. Однако ожидается, что Бен Уишоу снова озвучит перуанского медведя после того, как закончит работу над одноименным мультсериалом. Недавно его продлили на третий сезон.

«Наш любимый медведь действительно стал частью семьи», — сказала генеральный директор кинокомпании Анна Марш.

О том, что началась работа над третьей частью, StudioCanal сообщила еще в феврале. По словам одного из представителей компании, над фильмом работают «с предельным мастерством и вниманием, как и над первыми двумя частями».