Создатели «Приключений Паддингтона» подтвердили работу над третьей частью фильма

Кинокомпания Studiocanal подтвердила, что сейчас работает над третьей частью «Приключений Паддингтона». Об этом сообщает Variety.

«Мы можем подтвердить, что Studiocanal вовсю работает над третьим фильмом с предельным мастерством и вниманием, как и над первыми двумя частями», — заявил представитель компании.

Пока подробностей о триквеле очень мало, однако точно известно, что у него будет другой режиссер. Пол Кинг, который снял первые две части, выступит только в качестве продюсера. На данный момент Кинг занят съемками картины «Вонка» — приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика».

В 2018 году вокруг российской премьеры второй части «Приключений Паддингтона» разгорелся скандал из‑за решения Министерства культуры перенести дату его проката.

Тогда Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила ведомство в развале индустрии, и в итоге дату премьеры вновь назначили на более ранний срок, но на пару дней позже запланированного изначально.