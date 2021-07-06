В России за сутки выявили 23 378 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 378 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 975 заболеваний меньше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 6557 до 5498 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Красноярский край, Крым и Пермский край.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 658 672. За последние сутки выздоровели 18 411 человек, за все время — 5 101 852. За сутки умерли 737 пациентов — максимум с начала пандемии, за весь период — 139 316.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 184,1 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (30,6 млн). За ними идут Бразилия (18,7 млн) и Франция (5,8 млн).