В России за сутки выявили 23 378 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 378 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 975 заболеваний меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 6557 до 5498 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Красноярский край, Крым и Пермский край.