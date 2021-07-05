В России выявили 24 353 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 789 заболевания меньше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 7624 до 6557 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Забайкальский край, Крым и Бурятия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 635 294. За последние сутки выздоровели 14 540 человека, за все время — 5 083 441. За сутки умерли 654 пациента, за весь период — 138 579.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 183,7 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (30,5 млн). За ними идут Бразилия (18,7 млн) и Франция (5,8 млн).