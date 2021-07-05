В России выявили 24 353 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 789 заболевания меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 7624 до 6557 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Забайкальский край, Крым и Бурятия.