Омбудсмен Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом. Ранее она прошла вакцинацию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попала в больницу с COVID-19. На данный момент ее состояние оценивается как удовлетворительное, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.

66-летняя Москалькова госпитализирована «с диагнозом коронавирусная инфекция» и «находится на лечении под наблюдением врачей». Собеседник агентства отметил, что работа в аппарате омбудсмена ведется по плану.

В конце апреля Татьяна Москалькова сообщила, что прошла вакцинацию от коронавируса. Она сказала, что препарат российский, но название раскрывать не стала.

В июне омбудсмен обвинила в «нечестной игре» работодателей, которые обязывают сотрудников прививаться под угрозой отмены отпусков и премий. Она также заявила о дискриминации россиян, которые не привились от коронавируса, но имеют к нему антитела.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что дискриминация непривитых «неминуемо наступит». По его словам, «люди без прививки не смогут работать на всех участках».