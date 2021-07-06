перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выдвинулся в Госдуму 12:07
Бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы 11:48
В Исландии испытали четырехдневную рабочую неделю. Продуктивность повысилась, а стресса стало меньше 11:22
В России за сутки выявили 23 378 случаев коронавируса 11:15
thirdplanetcomics/Instagram Владелец магазина комиксов в США подал судебный иск к соседнему отелю в виде комикса
Владелец магазина комиксов в США подал судебный иск к соседнему отелю в виде комикса 10:22
«СПИД.Центр» пожаловался Минздраву на отказы медиков вакцинировать от коронавируса людей с ВИЧ 10:16
Омбудсмен Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом. Ранее она прошла вакцинацию 9:42
Самолет Ан-26 пропал с радаров в районе Камчатки. На борту 29 человек 8:34
В сети появился трейлер фильма «Бендер: Золото империи» с Сергеем Безруковым 2:20
Rachel Davis/Unsplash Россиян освободят от обязательного карантина по прибытии в Германию с 7 июля
Россиян освободят от обязательного карантина по прибытии в Германию с 7 июля 1:32
Умер режиссер Ричард Доннер. Он снял «Смертельное оружие» и «Маверик» 0:49
Украинская православная церковь заявила об угрозе разрушения лабиринтов Киево-Печерской лавры 0:10
Курорт «Красная Поляна» потерял 100 млн рублей из‑за коронавирусных ограничений Вчера в 23:20
Англия откажется от коронавирусных ограничений с 19 июля Вчера в 23:05
Fundación la Caixa/YouTube В Москве и Питере пройдет выставка VR-фильмов из программы Каннского кинофестиваля
В Москве и Питере пройдет выставка VR-фильмов из программы Каннского кинофестиваля Вчера в 22:11
Рестораторы попросили оставить веранды открытыми для посетителей без QR-кодов после 12 июля Вчера в 21:35
Путин подписал закон об удалении недостоверной и порочащей честь информации из интернета Вчера в 20:43
Китайскую вакцину CanSino Biologics протестируют в России. А затем, возможно, разрешат к применению Вчера в 20:25
Умер Владимир Меньшов, Netflix анонсировал иммерсивное шоу и другие новости дня Вчера в 20:02 Дайджест
Sarik_Andreasyan/Instagram Сарик Андреасян снимет сериал «Рынок шкур». Он будет посвящен индустрии эскорт-услуг
Сарик Андреасян снимет сериал «Рынок шкур». Он будет посвящен индустрии эскорт-услуг Вчера в 19:12
Отключить рекламу

Омбудсмен Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом. Ранее она прошла вакцинацию

Виктория Шанина
Сегодня в 9:42

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попала в больницу с COVID-19. На данный момент ее состояние оценивается как удовлетворительное, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.

66-летняя Москалькова госпитализирована «с диагнозом коронавирусная инфекция» и «находится на лечении под наблюдением врачей». Собеседник агентства отметил, что работа в аппарате омбудсмена ведется по плану.

В конце апреля Татьяна Москалькова сообщила, что прошла вакцинацию от коронавируса. Она сказала, что препарат российский, но название раскрывать не стала.

В июне омбудсмен обвинила в «нечестной игре» работодателей, которые обязывают сотрудников прививаться под угрозой отмены отпусков и премий. Она также заявила о дискриминации россиян, которые не привились от коронавируса, но имеют к нему антитела.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что дискриминация непривитых «неминуемо наступит». По его словам, «люди без прививки не смогут работать на всех участках».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Татьяна Москалькова
Дмитрий Песков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить