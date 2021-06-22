Песков: дискриминация непривитых граждан «неминуемо наступит»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискриминация непривитых «неминуемо наступит». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», — сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что во многих европейских странах не просто принимается факт прививки, но и наличие иммунитета от коронавируса. «Но, надо признать, в мире еще не выработано каких‑то единых подходов и стандартов на этот счет», — констатировал он.

Так Дмитрий Песков ответил на заявление омбудсмена Татьяны Москальковой о дискриминации россиян, которые не привились от коронавируса, но имеют к нему антитела. Он добавил, что в Кремле знают о позиции Москальковой и вопрос должен быть поднят на оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет антител <…> — эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Это та реальность, в которой мы живем, и с ней придется жить в обозримой перспективе», — сказал пресс-секретарь.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащие. Примеру столицы последовали в Кемеровской, Сахалинской, Ленинградской, Тульской и Тверской областях. По данным Минфина, сейчас в России вакцинировано 15 243 990 человек — это 10,44% населения страны.