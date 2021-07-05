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«Я заметил ваши вопли»: Билан ответил на обвинения Покровского в отмене концерта «Ногу свело!»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:09

Дима Билан записал обращение к лидеру группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому, обвинившему певца в переносе концерта в Петербурге из‑за несоблюдения коронавирусных мер.

На видео Билан в футболке «Обнулись» с двумя точками над «о» говорит, что не собирался отвечать на «неадекватную агонию» Покровского, поскольку не видит в этом смысла. «Люди понимают, что отмена вашего концерта не лежит на моих плечах», — утверждает он.

Билан подчеркнул, что сделал прививку от коронавируса и продолжает носить защитные маски. Певец отметил, что не может заставить каждого зрителя сделать так же и следить за соблюдением правил на каждом своем выступлении.

В конце он подытожил, что не считает себя виноватым за то, что «вышел в зал на 30 секунд», и заявил, что площадку фестиваля Roof Fest все равно бы закрыли из‑за плотной рассадки и работающего бара.

2 июня Петербургский комитет по культуре сообщил, что фестиваль Roof Fest приостановили из‑за нарушений во время выступления Билана. На мероприятии зрители не соблюдали дистанцию, а многие находились без масок. Чиновники уточнили, что фестиваль сможет продолжиться, когда все нарушения будут устранены.

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