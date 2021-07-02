«Это не очень культурно»: Максим Покровский накричал на Билана из‑за переноса концерта «Ногу свело!»

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский опубликовал видео в инстаграме, в котором в эмоциональной форме обвинил Дмитрия Билана в несоблюдении коронавирусных мер во время фестиваля Roof Fest. Из‑за этого власти отменили мероприятия в день, когда должен был выступать Покровский. Музыкант сказал, что вчера (1 июля) на Roof Place Билан «насрал на все правила», и концерт «Ногу свело!» отменяют. По его словам, это является неуважением к коллегам и публике. Покровский уточнил, что будет пытаться перенести концерт в другое место, либо на другую дату. «Билан! Посмотри внимательно это видео. Ты думаешь только о себе. Нехорошо это, чувак. <…> Внимание! У „Ногу свело!“ нет претензий к организаторам и властям, только к @bilanofficial», — написал он в инстаграме.

Видео тут же получило реакцию в соцсетях. Пользователи посмеялись над тем, как экспрессивно рокер выразил свое негодование.

Покровскому также удалось воскресить старый мем десятилетней давности «Адвокат».

Билан никак не прокомментировал данную ситуацию, за него это сделала продюсер Яна Рудковская. По ее словам, зал был заполнен на 50%, а все нормы соблюдались в полной мере. «Почему группа „Ногу свело!“ отменила концерт? Ну, наверное, не продались билеты. При чем тут Дима Билан — непонятно. Максим может позвонить мне или Диме, но хайпить на этой теме просто смешно», — сказала она. Позже петербургский комитет по культуре подтвердил, что фестиваль Roof Fest приостановили именно из‑за нарушений во время выступления Билана. На мероприятии зрители не соблюдали дистанцию, а многие находились без масок. Чиновники уточнили, что фестиваль сможет продолжиться, когда все нарушения будут устранены.