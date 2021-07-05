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Минздрав: у россиян появятся цифровые генетические паспорта

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:27

В России появятся цифровые генетические паспорта, которые будут выдаваться с момента рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

По его словам, цифровой профиль пациента поможет врачам выявлять болезни на ранней стадии. Он также добавил, что сейчас система здравоохранения «движется по пути профилактической направленности» и раннего выявления заболеваний.

«Сейчас у нас стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование (с его помощью возможно определить причины наследственных болезней, предрасположенностей и особенностей организма. — Прим. ред.)», — рассказал министр.

В 2019 году вышел указ президента «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года», в котором впервые упоминаются генетические паспорта. В нем говорится о необходимости их использования «с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека» и создания общего генетического профиля жителей страны.

4 июня 2020 года Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Кроме разработки системы хранения и обработки генетических данных должны быть созданы «форматы хранения и передачи данных, сопутствующие поисковые программы и программные средства».

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