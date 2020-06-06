Владимир Путин поручил создать базу генетических данных россиян

Владимир Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации. Об этом говорится на сайте Кремля.

Эта база данных создается под руководством правительства и при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». О первых результатах проекта премьер-министр Михаил Мишустин и директор института Александр Благов должны будут отчитаться до 1 октября.

В перечне поручений президента говорится, что, кроме разработки системы хранения и обработки генетических данных, должны быть созданы «форматы хранения и передачи данных, сопутствующие поисковые программы и программные средства».

С 2021 года на этот проект будут выделять средства из федерального бюджета. Однако пока не известно, о какой сумме идет речь.

Ранее сообщалось, что в России создадут три геномных центра, а партнером по их созданию станет «Роснефть». СМИ пишут, что один из проектов будет курировать предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова.