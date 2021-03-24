Житель Твери уже три месяца не забирает 335 млн рублей, которые выиграл в лотерею

Житель Твери до сих пор не забирал 335 млн рублей, которые выиграл в лотерею еще в декабре прошлого года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на распространителя гослотерей «Столото».

Мужчина купил лотерейный билет за 200 рублей в отделении «Почты России». Других подробностей о нем неизвестно. Выигрыш в 335 млн рублей — не только рекордный для Тверской области, но и входит в тройку крупнейших лотерейных побед прошлого года.

«Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится», — сообщил директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

Победители лотерей, организованных Министерством спорта, могут обратиться за выигрышем в течение 195 дней с момента публикации результатов. Если этого не произойдет, то участнику лотереи дается еще три года. После указанного срока невостребованный выигрыш в полном объеме направят в федеральный бюджет.