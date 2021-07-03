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Российские виноделы обвинили Moet Hennessy в шантаже из‑за приостановки поставок

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:59

Союз виноделов России раскритиковал производителя премиального алкоголя Moet Hennessy из‑за приостановки поставок шампанского в страну. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу объединения Леонида Поповича.

По его словам, компания опасается, что ее продукт не будет соответствовать российским стандартам на игристое вино, поэтому она решила заняться шантажом.

Попович считает, что отечественные вина не хуже французских, и местные потребители не останутся без напитка «такого же по качеству, вкусу и аромату». Действия Moet Hennessy он назвал «криком на пустом месте».

«Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких‑либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже», — отметил глава Союза виноделов.

2 июля подразделение Moet Hennessy направило партнерам письмо о прекращении отгрузок шампанских вин в Россию на неопределенный срок. Причиной стал закон, который разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории страны. Импортеры же должны переименовать производимое шампанское в «игристое вино».

Входящие в Moet Hennessy производители сообщили, что не готовы «изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

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