Вышел тизер сериала «Пищеблок» про пионеров-вампиров. Премьера уже в мае!

На ютьюб-канале «КиноПоиск HD» появился ролик о процессе создания сериала «Пищеблок» и дата его премьеры. Первый эпизод мистической фантастики про советский пионерский лагерь выйдет 19 мая.
Действие происходит летом 1980-го — в год Олимпиады в Москве. В пионерском лагере «Буревестник» начинается новая смена, дети рассказывают выдуманные страшилки, находят друзей и первую любовь. Но по ночам все меняется — начинают происходить необъяснимые мистические события. Позже выясняется, что среди пионеров есть вампиры.
«Меня привлекла сама идея — человек против системы. „Пищеблок“ — это о людях, о личностях», — поделилась в видео актриса Ангелина Стречина.
Картина основана на романе «Пищеблок» современного писателя Алексея Иванова. Адаптацией сценария занимался Александр Талал — автор фильмов «Дневной Дозор» и «Черная молния».
«Маленький ребенок острее ощущает несправедливость и несвободу, поэтому первым ощущает необходимость борьбы», — отметил Иванов.
Режиссером стал постановщик десятка триллеров Святослав Подгаевский, оператор — Николай Богачев («Метод 2», «Псих»). В главных ролях: Петр Натаров («Домашний арест»), Даниил Вершинин («Заступники»), Ангелина Стречина («Аванпост»), Илья Коробко («Молодежка»), Яна Гладких («Доктор Лиза») и другие.