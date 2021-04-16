Вышел тизер сериала «Пищеблок» про пионеров-вампиров. Премьера уже в мае!

На ютьюб-канале «КиноПоиск HD» появился ролик о процессе создания сериала «Пищеблок» и дата его премьеры. Первый эпизод мистической фантастики про советский пионерский лагерь выйдет 19 мая.

Действие происходит летом 1980-го — в год Олимпиады в Москве. В пионерском лагере «Буревестник» начинается новая смена, дети рассказывают выдуманные страшилки, находят друзей и первую любовь. Но по ночам все меняется — начинают происходить необъяснимые мистические события. Позже выясняется, что среди пионеров есть вампиры.