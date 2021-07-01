В России выявили 23 543 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 23 543 случая заражения коронавирусом — на 2501 больше, чем вчера. У 3322 (14,1%) человек болезнь проходит без клинических проявлений.

Суточный прирост заболевших в Москве вырос с 5823 до 7597 человек. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Брянская области, Бурятия, Воронеж и Крым.