В России выявили 23 543 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 23 543 случая заражения коронавирусом — на 2501 больше, чем вчера. У 3322 (14,1%) человек болезнь проходит без клинических проявлений.
Суточный прирост заболевших в Москве вырос с 5823 до 7597 человек. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Брянская области, Бурятия, Воронеж и Крым.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 538 142. За последние сутки вылечились 16 928 человек, за все время — 5 017 321. За сутки умерли 672 заболевших, за весь период — 135 886.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 182,2 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,6 млн), на втором — Индия (30,4 млн). За ними идут Бразилия (18,5 млн) и Франция (5,8 млн).